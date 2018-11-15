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صور ..محافظ القليوبية ووزير النقل يضعان حجر أساس كوبرى الشرقاوية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:30 م
صور ..محافظ القليوبية ووزير النقل يضعان حجر أساس كوبرى الشرقاوية وزير الرى يضع حجر الأساس لكوبرى الشرقاوية
القليوبية - إبراهيم سالم
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وضع الدكتور هشام فرحات وزير النقل، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا، وحمدى سلامة رئيس حى غرب، والنائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، لوضع حجر الأساس لإنشاء كوبرى الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة، اليوم الخميس الساعة 12 ظهرا، مشيرا إلى أن طول الكوبرى يبلغ 2 كم اتجاهين، حيث يبدأ من الطريق الزراعى ليعبر السكة الحديد ومنزله حوض العمدة شرق السكة الحديد بتكلفة 170 مليون جنيه بمدة تنفيذ 18 شهرا. 

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وأوضح محافظ القليوبية، أن هذا المشروع طال انتظار تنفيذه عشرات السنين للقضاء على المشكلات والأزمات المرورية داخل المنطقة بمدينة شبرا الخيمة، مشيرا إلى أنه سيحل الاختناق المرورى الذى تعانى منه المنطقة، ويخدم 3 ملايين مواطن للتنقل من شرق وغرب الشكة الحديد بمدينة شبرا الخيمة، حيث يكون عرض الكوبرى 9 متر عبارة عن 2 حارة مرورية لكل اتجاه. 

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ويهدف المشروع، إلى ربط مناطق بيجام والسلخانة وحوض العمدة والسعادة والتعاون وكذلك قرى ميت نما ومنطى بالطريق الزراعى وميدان المؤسسة ذهابا وإيابًا.

 

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