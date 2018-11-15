صور.. محافظ الأقصر يلتقى مسئولى مشروع إعادة إكتشاف الأصول التراثية بإسنا

الأقصر - أحمد مرعى

إلتقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع وفد من مسئولي مشروع "إعادة اكتشاف الأصول التراثية لمدينة إسنا" وذلك للاطلاع على تطورات العمل الخاصة بتنفيذ أنشطة المشروع.

وقام مدير المشروع المهندس كريم إبراهيم، ومديرة التوثيق والتصميم المعماري للمشروع المهندسة نيفين عقل باستعراض آخر مستجدات العمل في المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع كل من محافظة الأقصر ووزارة الآثار، وذلك بتمويل من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقد بدأت شركة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة" بالشراكة مع شركة "سي. آي. دي. للاستشارات" في تنفيذ أعمال المشروع للحفاظ على مواقع التراث الثقافي بالمدينة، ويشمل ذلك أنشطة الترويج السياحي والتنمية المجتمعية بالمنطقة بغرض تحسين العوائد الاقتصادية من تلك الأنشطة لسكان مدينة إسنا.

وتشمل خطة المشروع المتكاملة الحفاظ على عدد من المواقع التراثية بمركز مدينة إسنا، وذلك بما يليق بقيمة التراث الثقافي للمدينة وبما يضمن اشتراك المجتمع المحلي في تلك العملية، وتشمل تلك المواقع كل من "وكالة الجداوي" وهي أثر مسجل يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الثامن عشر، و"سوق القيسارية" التراثي، وعدد من المباني ذات الطراز المعماري المتميز بمركز المدينة، كما سيتم تحديد مسار سياحي يمر بصورة مبدئية بالمعالم الهامة بمركز المدينة وذلك لإعطاء السياح الأجانب والزوار المصريين الفرصة لتفقد تلك المعالم.

وتم بدء أعمال الترميم بوكالة الجداوي تحت إشراف وزارة الآثار حيث تعاني من سوء حالة الواجهة الرئيسية الخاصة بها، ومبانيها، وظهور التشققات في بعض جدرانها، بالإضافة لحدوث هبوط أرضي بأماكن متفرقة بها، وتتضمن أعمال ترميم الوكالة الأعمال الإنشائية والمعمارية، وتجديد شبكة الصرف الصحي بها، وتغذيتها بالمياه، وأعمال الإضاءة والإنارة، بالإضافة إلى إعادة توظيفها بما يخدم سكان وزوار المنطقة من السائحين المصريين والأجانب.

كما تم البدء في إعادة تأهيل منطقة استرشاديه من سوق القيسارية التقليدي تحت رعاية ودعم محافظة الأقصر، حيث يمثل السوق أحد أهم المعالم التجارية والتراثية بالمدينة، حيث تنتشر به محالات الأقمشة والمنسوجات والملابس التقليدية الخاصة بمدينة إسنا، وتشمل أعمال التطوير بالسوق وتجديد واجهاته والتغطية الحالية الموجودة به، كذلك تبليط أرضياته بما يجعله مؤهلاً لاستقبال زوار المدينة، كما تم البدء في توثيق العديد من المباني المتميزة معمارياً بالمدينة، كذلك البدء في ترميم واجهات منزلين من المنازل التراثية المتواجدة بمنطقة المعبد بمدينة إسنا.

ويأتي ذلك في إطار خطة المشروع بالتعاون مع محافظة الأقصر للحفاظ على التراث الثقافي للمدينة وترويجه من خلال وسائل تواصل متعددة يتم إعدادها خصيصاً لزيادة الوعي بتميز وتنوع وثراء معالم التراث الثقافي بمدينة إسنا، بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تحسين العوائد الاقتصادية لسكان المنطقة من خلال أنشطة التنمية السياحية وتحسين فرص العمل في هذا المجال، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تدريب بعض سكان المنطقة على مهارات السياحة الثقافية، كذلك الحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية وتطويرها من خلال تدريب الحرفيين ومؤسسات المجتمع المحلي بالمنطقة.

ويتم تنفيذ هذا المشروع في إطار الاتفاقية المشتركة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر "سايت"، والتي تتم بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة الآثار، ووزارة السياحة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر مصطفى ألهم، بالمشروع لمساهمته في الحفاظ علي التراث الخاص بمدينة إسنا، مؤكدا أن المحافظة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم لمواصلة تنفيذ المشروع.