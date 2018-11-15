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صور.. كلاب غابات كاليفورنيا تبحث عن أصحابها بعد حرائق أودت بحياة 50 شخصا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:08 ص
صور.. كلاب غابات كاليفورنيا تبحث عن أصحابها بعد حرائق أودت بحياة 50 شخصا حرائق كاليفورنيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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مشاهد يحزن لها القلب، فلا تجد أوفى من الكلاب أصحابها وقت الأزمات، لتبقى الكلاب بولاية كاليفورنيا الأمريكية رمزا للوفاء، بعد أن قضى نحو 50 شخصا بسبب حرائق دمرت الأخضر واليابس بالولاية، حيث وجد رجال الدفاع المدنى بأمريكا على عشرات الكلاب تجلس بجانب سيارات أصحابها المحترقة انتظارا لرؤيتهم وبحثا عنهم.

 وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أمس الأربعاء، أن الحرائق تسببت أيضا فى تدمير أكثر من سبعة آلاف منزل، وأن السلطات أمرت بإجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم فى المناطق المهددة بوصول الحرائق إليها للحفاظ على أرواحهم.

وأضافت الشبكة أن الحرائق دمرت آلاف الأراضى وتسببت فى إصابة عدد من رجال الإطفاء الذين يشاركون فى جهود المكافحة.

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