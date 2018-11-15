صور.. قائد شرطة دبى يكرم غاده والى ويمنحها درعا

كتب مدحت وهبة

اجتمعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى مع فريق الحماية من الإدمان فى إمارة دبى، حيث اطلعت على أحدث البرامج و التدخلات الوقائيه التى تقودها شرطة دبى لحمايه الطلبة

وكرم قائد شرطة دبى غادة والى ومنحها درعا ، فى إطار بروتوكول تعاون يقوم من خلال صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بتدريب العاملين فى شرطة دبى.



من جانبها أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية الشراكه والتعاون والعمل الجماعى فى مواجهة ظاهرتى الإدمان والتدخين.



جدير بالذكر أن شرطه دبى أبدت اهتماما بدبلومةٌ التعامل مع التعاطى التى أطلقها الصندوق بالتعاون مع جامعة القاهرة و طلبت الاستفاده منها فى دبى كما أبدت اهتماما بتكرار التجربة المصرية الخاصة بمرصد الدراما التلفزيونية.





قائد شرطة دبي يكرم غاده والي ويمنحها درع شرطة دبي (1)



قائد شرطة دبي يكرم غاده والي ويمنحها درع شرطة دبي (2)



قائد شرطة دبي يكرم غاده والي ويمنحها درع شرطة دبي (3)



قائد شرطة دبي يكرم غاده والي ويمنحها درع شرطة دبي (4)



قائد شرطة دبي يكرم غاده والي ويمنحها درع شرطة دبي (5)







