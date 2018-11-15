صور.. عزاء البطل الشهيد ساطع النعمانى بلندن

أقام مكتب الدفاع ، مراسم عزاء الشهيد العميد ساطع النعمانى، أمس الأربعاء، بفندق الافتون بلندن.

وكان الشهيد قد وافته المنية فجر الأربعاء بمستشفى سانت مارى بلندن، حيث كان يستكمل علاجه.

وتقبل العزاء ملحق الدفاع العميد هشام سلطان، وشقيق البطل الشهيد المقدم سراج النعمانى، وباقى أعضاء مكتب الدفاع، وبحضور القائم بالأعمال وزير مفوض نرمين الظواهرى، والقنصل العام د.علاء يوسف، وأعضاء البعثة المصرية، ومكاتبها الفنية، وعدد كبير من أبناء الجاليه المصرية.

يشار إلى أن البطل النعمانى، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور سابقاً، قد أصيب أثناء تصديه البطولى لتخريب جماعة الإخوان الإرهابية فى ما يعرف بمجزرة بين السريات بالجيزة يوليو 2013 ، وهو ما أسفر عن فقدانه لبصره.



جانب من العزاء



عزاء الشهيد ساقطع النعماني