صور.. رئيس اتحاد طلاب جامعة بنى سويف: سنهتم بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

بنى سويف أيمن لطفى

قال الطالب محمد يوسف أحمد زكى بالفرقة الرابعة كلية الهندسة- الفائز بمقعد رئيس إتحاد جامعة بنى سويف إن أداء الاتحاد سيكون مختلفا هذا العام، مضيفا :"سنهتم بخدمة الطلاب جميعا خاصة ذوى الإعاقة و أبناء الأسر محدودة الدخل بحصولهم على الدعم اللازم والاعفاءات ومشاركتهم فى الانشطة".

وأضاف محمد يوسف ل"اليوم السابع": "سوف نهتم بالخدمة المقدمة لحوالى 3500 طالبا وطالبة بالمدن الجامعية من خلال استبيان حول خدمات المدن الجامعية، يشمل مدى رضا الطلاب عن نوعية الوجبات يوميا وكذلك اقتراحاتهم ورغباتهم، و نقدمه الى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة".

وأعرب رئيس الاتحاد عن شكره لإدارة الجامعة ومدير الأمن الادارى لاهتمام المسئولين بسير الانتخابات فى هدوء دون تدخل أو توجيه لافتا إلى أنه لم تكن هناك مشكلة فى حالة وجود منافس له على المقعد لأن الهدف خدمة زملائه الطلاب وصنع الخير وليس الحصول على المنصب.

كان الدكتور محمد خضر نائب رئيس جامعة بنى سويف لشؤون الطلاب والتعليم أعلن صباح اليوم عن فوز الطالب محمد يوسف أحمد زكى "بالفرقة الرابعة كلية الهندسة" رئيسًا لإتحاد طلاب الجامعة بالتزكية، و الطالب محمود جابر محمود بالفرقة الرابعة بكلية التجارة نائبًا لرئيس الاتحاد.

فيما فاز الطالب حسام الدين أحمد برئاسة اللجنة العلمية ومساعده زياد طارق رجائى، و شمس الدين عبدالنعيم أحمد برئاسة لجنة نشاط الجوالة، ومساعده أحمد منصور احمد، و مصطفى أيمن محمود برئاسة اللجنة الفنية، ومساعده السيد حسين السيد، ونادي محمد مجاور برئاسة اللجنة الثقافية، ومساعده عمرو أحمد محمد، وأحمد محمد فرغلي برئاسة اللجنة الرياضية، ومساعده إبراهيم أبو حسيبة شحاته، و حازم عصام أحمد برئاسة اللجنة الاجتماعية، ومساعده إسلام جمال عبدالتواب، و محمد محمود فتحى برئاسة لجنة الأسر والمساعد الطالبة آلاء عماد يوسف.

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الزميل أيمن لطفى مع رئيس اتحاد طلاب جامعة بنى سويف



محمد يوسف