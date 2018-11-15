صور.. جامعة الوادى الجديد تنتهى من أول انتخابات لاتحاد طلابها

انتهت جامعة الوادي الجديد من إجراء أول انتخابات اتحاد طلاب بالجامعة بعد استقلالها عن جامعة أسيوط والتي أسفرت عن فوز الطالب محمود فتحى بكلية الطب البيطرى بمنصب أمين اتحاد الجامعة، وذلك عقب المنافسة والانتخابات التي أجريت اليوم بمقر كلية التربية وذلك في أول انتخابات اتحاد طلاب بجامعة الوادى الجديد.

وقال الدكتور عاطف أبو الوفا رئيس جامعة الوادى الجديد، في بيان له إن كليات الطب البيطرى والعلوم والزراعة والآداب والتربية الرياضية كانت حسمت انتخابات اتحاد الطلاب بالتزكية باستثناء كلية التربية التي شهدت انتخابات بين الطلاب المرشحين وتلتها إجراء انتخابات رؤساء اللجان ومساعديهم وتم انتخاب أول أمين اتحاد طلاب لجامعة الوادى الجديد، تحت إشراف لجان من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة.