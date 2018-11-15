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صور.. انفجار ماسورة مياه أسفل كوبرى المشير.. والمرور يجرى تحويلات

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:13 م
صور.. انفجار ماسورة مياه أسفل كوبرى المشير.. والمرور يجرى تحويلات انفجار ماسورة مياه بالطريق
كتب عبد الرحمن سيد
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أجرت إدارة مرور القاهرة، تحويلات مرورية بسبب انفجار ماسورة مياه أسفل كوبرى المشير طنطاوى بمحور الشهيد، مما أدى إلى التأثير على الحركة المروية أمام القادم من محور NA وشارع 90.
 
وتم عمل تحويلات من منطقة البلاغ، حيث تم تحويل القادم من طريق السخنة اتجاه المقطم والقادم من 90 و na اتجاه الوفاء والأمل وأخطر اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بالواقعة.
 
تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أسفل كوبرى المشير بانفجار ماسورة مياه وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
 
انفجار ماسوره مياه (1)
 

انفجار ماسوره مياه (2)
 

انفجار ماسوره مياه (3)
 

انفجار ماسوره مياه (4)
 

انفجار ماسوره مياه (5)
 

 


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