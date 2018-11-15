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صور.. انطلاق الدورة الختامية لأعياد دير مارجرجس بمشاركة المئات بالأقصر

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:05 ص
صور.. انطلاق الدورة الختامية لأعياد دير مارجرجس بمشاركة المئات بالأقصر أعياد دير مارجرجس بالرزيقات
الأقصر - أحمد مرعى
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انطلق المئات من الأقباط بمحافظات الأقصر، صباح اليوم الخميس، لحضور الدورة الختامية لأعياد دير مارجرجس بالرزيقات جنوب غرب محافظة الأقصر، والتى تقام بصورة سنوية فى الذكرى السنوية لتكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، ويشارك فيها الآلاف من الأخوة الأقباط والمسلمين من الأقصر ومختلف محافظات مصر.

وخرج فى مقدمة الدورة الختامية لأعياد دير مارجرجس بجبل الرزيقات أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على الاحتفالات والمكونة من نيافة الأنبا مرقس النائب البابوى لدير مارجرجس بالرزيقات وأسقف شبرا الخيمة، والقمص توماس الرزيقى أمين الدير، والراهب القمص ميخائيل الرزيقى، والقس موسى رشدى كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بقرية العضايمة جنوب مركز إسنا بمحافظة الأقصر، ولفيف من قيادات اللجنة المشرفة على الإحتفالات حيث شاركوا الشباب فى الدورة بالصلوات وطواف الشمامسة والأناشيد والدعوات والطبل، وهم يرددون: "سرك سرك يا مارجرجس"، و"السلام لك يا جاورجيوس ذا الاسم الأعظم اختارك الرب إيسوس وشاع ذكرك فى الأقاليم"، و"قم يا رب وليتبدد أمامك كل مبغضى اسمك القدوس وأما شعبك فليكن بالبركة الوف الوف وربوات ربوات"، وتم الطواف فى الدورة برفات الشهداء الثلاثة القديسين لحصول الزائرين البركات من رفاتهم، ويرفعون النصب الخاصة بدير مارجرجس وصورة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والذى أكد على إقامة الإحتفالات لمواجهة قوى الشر بعد الحوادث الأخيرة.

جدير بالذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات يستمر من 10 إلى 17 نوفمبر، الذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور الذى يبدأ من 11 نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر، وهى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، ويشار إلى أن تاريخ بناء دير ماجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقص أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابى "تحفة السائلين" و"دليل المتحف القبطى".

الدورة الختامية لأعياد مارجرجس بالرزيقات (1)
انطلاق فعاليات الدورة الختامية لأعياد "دير مارجرجس"

 

الدورة الختامية لأعياد مارجرجس بالرزيقات (2)
المشاركون بالدورة فى محيط دير مارجرجس بالأقصر

 

الدورة الختامية لأعياد مارجرجس بالرزيقات (3)
جانب من فعاليات الدورة الختامية لأعياد مارجرجس

 

الدورة الختامية لأعياد مارجرجس بالرزيقات (4)
اعضاء اللجنة البابوية المشرفة على الاحتفالات يتقدمون الدورة الختامية

 

الدورة الختامية لأعياد مارجرجس بالرزيقات (5)
رفع صور البابا تواضروس ورفات الشهداء الثلاثة خلال الدورة الختامية

 

الدورة الختامية لأعياد مارجرجس بالرزيقات (6)
 لحظة انطلاق الدورة من قلب دير مارجرجس

 

الدورة الختامية لأعياد مارجرجس بالرزيقات (7)
 جانب من مشاركة الآلاف من الأقباط فى دورة مارجرجس الختامية
 

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