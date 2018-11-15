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صور.. السكرتير المساعد بالاسكندرية يتفقد كسح الأمطار بحى العجمى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:30 ص
صور.. السكرتير المساعد بالاسكندرية يتفقد كسح الأمطار بحى العجمى كسح الامطار
الإسكندرية جاكلين منير
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كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة بالقيام بجولة ميدانية تفقدية بنطاق حي العجمي، و ذلك لمتابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار وأعمال تطهير شنايش الأمطار والمطابق ورفع كفائتها خلال النوة الحالية، بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياة الشرب بالإسكندرية، وعلاء يوسف رئيس حي العجمي.
 
 
 
وتفقد السكرتير المساعد جميع المناطق الحيوية بالحي وتم التأكد من كفاءة تصريف تجمعات مياه الأمطار وعدم وجود أي مشاكل؛ حيث قام بالمرور علي منطقة الكيلو 21، ومنطقة الهانوفيل ومنطقة مدخل أكتوبر. وتم متابعة كسح وشفط الأمطار وأماكن تمركز فرق الطواريء لشركة الصرف الصحي.
 
 
 
يذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى علي مستوي أحياء المحافظة للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار وتوقعات الأرصاد الجوية والتي أشارت إلي سقوط أمطار غزيرة علي الإسكندرية بدءا من مساء أمس الثلاثاء. وشدد الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية ، وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة بانعقادها بشكل دائم للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
 
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