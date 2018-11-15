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صور..إحالة قائد بالشرطة الفلسطينية للتحقيق لتغييره إطارات عربة جيش الاحتلال

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:27 ص
صور..إحالة قائد بالشرطة الفلسطينية للتحقيق لتغييره إطارات عربة جيش الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلى
كتب أحمد جمعة
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أصدر اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة الفلسطينية قرارا بإيقاف العقيد أحمد أبو الرب مدير شرطة محافظة الخليل عن العمل وإحالته إلى لجنة تحقيق.

وأفاد العقيد لؤى أرزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أنه تقرر تكليف نائب مدير شرطة الخليل بتسيير أمور المحافظة.

ونشرت صور على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" للعقيد أبو الرب وهو يقوم بمساعدة جنود الاحتلال الإسرائيلى.

وظهر فى إحدى الصور أمين سر حركة فتح إقليم يطا والمسافر د. كمال مخامرة، والذى قال لمراسل وكالة معا: "يوم الأحد الماضى كنا نقوم بحملة إغاثة فى منطقة سوسيا بمسافر يطا، وكان برفقتنا موكب من عدة مؤسسات رسمية وإغاثية".

وأضاف: "بعد الانتهاء من تقديم المساعدات، ولدى محاولتنا الخروج من المنطقة، كان هناك دورية لجيش الاحتلال تغلق الطريق، وتبين لنا فيما بعد بأن عطلا قد أصاب أحد دواليب الدورية، فطلب الجنود معدات لتغيير الدولاب، فعلا تم ذلك، وحاول الجنود تغيير الدولاب ولم يتمكنوا من ذلك، وبعد وقت طويل من الانتظار تقدم العقيد أبو الرب من الجنود وعرض المساعدة وفعلا نجح فى ذلك، وبعدها غادرنا المكان". حسب قوله.

 

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