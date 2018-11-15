صور.. أمن القاهرة يطارد الإشغالات وتنفيذ 410 إزالة إدارية

كتب إبراهيم أحمد

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، شملت كافة قطاعات العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، من خلال ضبط السيارات والدراجات البخارية والتوك توك المخالفين من الشوارع.

واستهدفت الحملات التى تمت بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) الميادين العامة والشوارع الرئيسية بكافة أنحاء العاصمة.

وأسفرت الحملات عن ضبط (410 مخالفة إزالة إدارية، 86 مخالفة إشغال طريق، وضبط 31 بائع جائل، ورفع 2 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة، و3 تروسيكل بيع فاكهة، و2 لعدم حمل شهادة صحية ، 9 محاضر تلوث بيئة ، 17 محضر إدارة بدون ترخيص ، 2 لافته إعلانات ، 1عربة فول ، 1 فاترينة لبيع المأكولات، 1 عربة كارو ، 37 إزالة تندة، 1 إزالة كشك، تنفيذ عدد 1 قرار تمكين، تنفيذ عدد 1 قرار إزالة ، استكمال تنفيذ عدد 2 قرار إزالة" .

كما تمكنت الحملات من ضبط (2413 مخالفة كلبش ، 389 تعطيل حركة المرور، 710سحب تراخيص ، 7125 مخالفات نموذج 125، 15 طمس لوحات ، 45 انتظار في الممنوع ، 23 ملصقات ومعلقات ، 100مخالفة شروط الترخيص ، 22 حظر سير النقل ، 41بدون رخصة قيادة ، 41 بدون رخصة تسيير ، 125 انبعاث دخان ، 101 أمن ومتانة ، 41 حجز درجات نارية ، 10مركبات بدون لوحات ،35 توك توك ، تصالح 129 ).