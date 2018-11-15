video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. أمن القاهرة يطارد الإشغالات وتنفيذ 410 إزالة إدارية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:57 م
صور.. أمن القاهرة يطارد الإشغالات وتنفيذ 410 إزالة إدارية حملة أمنية
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، شملت كافة قطاعات العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، من خلال ضبط السيارات والدراجات البخارية والتوك توك المخالفين من الشوارع.
 
واستهدفت الحملات التى تمت بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) الميادين العامة والشوارع الرئيسية بكافة أنحاء العاصمة.
 
وأسفرت الحملات عن ضبط (410 مخالفة إزالة إدارية، 86 مخالفة إشغال طريق، وضبط 31 بائع جائل، ورفع 2 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة، و3 تروسيكل بيع فاكهة، و2 لعدم حمل شهادة صحية ، 9 محاضر تلوث بيئة ، 17 محضر إدارة بدون ترخيص ، 2 لافته إعلانات ، 1عربة فول ، 1 فاترينة لبيع المأكولات، 1 عربة كارو ، 37 إزالة تندة، 1 إزالة كشك، تنفيذ عدد 1 قرار تمكين، تنفيذ عدد 1 قرار إزالة ، استكمال تنفيذ عدد 2 قرار إزالة" . 
 
كما تمكنت الحملات من ضبط (2413 مخالفة كلبش ، 389 تعطيل حركة المرور، 710سحب تراخيص ، 7125 مخالفات نموذج 125، 15 طمس لوحات ، 45 انتظار في الممنوع ، 23 ملصقات ومعلقات ، 100مخالفة شروط الترخيص ، 22 حظر سير النقل ، 41بدون رخصة قيادة ، 41 بدون رخصة تسيير ، 125 انبعاث دخان ، 101 أمن ومتانة ، 41 حجز درجات نارية ، 10مركبات بدون لوحات ،35 توك توك ، تصالح 129 ).
 
01
01

02
02

03
03

04
04

05
05

06
06

07
07

08
08

09
09

010
010

011
011

012
012

013
013

014
014

015
015

016
016

017
017

018
018

019
019

020
020

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مناشدة بإزالة إشغالات وأوناش تغلق مداخل ومخارج سكان عقارات جسر البحر بالساحل

محافظ الجيزة يقود حملة لرفع إشغالات شارع زغلول ويتابع أسعار الخضروات

ضبط 4 سائقين يتعاطون المواد المخدرة وتنفيذ 107مخالفات إشغالات بالمنوفية

حملة أمنية

أخبار المحاكم

أمن القاهرة

اشغالات

أخبار الحوادث اليوم

الحوادث اليوم

القاهرة اليوم




لا تفوتك
النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة