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صندوق النقد: التضخم فى إيران قد يصل إلى 30%

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:39 م
صندوق النقد: التضخم فى إيران قد يصل إلى 30% الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ش أ
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حذر تقرير لصندوق النقد الدولي من تضخم غير مسبوق في إيران، قد يصل إلى 30%، وذلك بعد فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران.

ونفى الصندوق أي تأثير لركود الاقتصاد الإيراني، على اقتصادات الدول المجاورة، وذلك نظرا لمحدودية التعاملات المالية والتجارية لدول منطقة الشرق الأوسط مع طهران، واتجاه أسعار خام النفط نحو الارتفاع بالموازاة مع نمو معدلات الإنتاج النفطي في المنطقة..حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس.

وأضاف أن من شأن مثل هذه التوقعات السلبية الخاصة بالاقتصاد الإيراني، أن تؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، وهو ما يترتب عليه تفشي البطالة واتساع رقعة الفقر، وقد تنتهي الأمور إلى إشعال فتيل إضرابات واسعة في الداخل الإيرانى.


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