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"صحة الوادى الجديد" توقع الكشف الطبي وتصرف العلاج بالمجان لـ552 مواطنًا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:26 م
"صحة الوادى الجديد" توقع الكشف الطبي وتصرف العلاج بالمجان لـ552 مواطنًا القافله الطبيه
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت الدكتورة السيدة مشرف مدير عام مديرية  الشئون  الصحة بالوادي الجديد، انه قد تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج  مجانا لـعدد 552 مواطنًا من خلال اعمال القافلة الطبية التابعة للمديرية و التي باشرت  اعمالها   على مدار يومين  لأهالي قرية بدخلو بمركز الداخلة. 
  
وقالت  "مشرف" في بيان لها إن القافلة تضمنت 7 تخصصات طبية "الأطفال والنساء والتوليد والعظام والأسنان والرمد والباطنية والمسالك البولية" إضافة إلى الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، بواقع 97 حالة بعيادة الباطنة، 111 بالأنف والأذن والحنجرة، و31 بالجراحة، 24 بالجلدية، 39 بالأسنان، 18 بالصدر، 43 بالأطفال، 43 بالنساء والتوليد، 127 بالعظام، 19 مسالك بولية، بالإضافة إلى إجراء تحاليل دم وبول والكشف عن الأمراض المتوطنة وأشعة تشخيصية لعدد من المواطنين.
 
 
 

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