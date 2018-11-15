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شيما بطلة كليب عندى ظروف: المعاملة فى سجن النساء "فايف ستارز"

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:00 ص
شيما بطلة كليب عندى ظروف: المعاملة فى سجن النساء "فايف ستارز" شيما بطلة كليب عندى ظروف
كتب كريم صبحى
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قالت المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف"، أنها أصيبت بحالة نفسية سيئة عقب خروجها من السجن.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنها عاشت أياما صعبة فى فترة السجن، وتقابلت مع مشاهير فى سجن النساء، مشيرة الى أنها ضحية مخرج كان السبب فى إظهار كليبها بالطريقة التى شاهدها الجمهور، وأنها لاقت معاملة جيدة فى سجن النسا بالقناطر قائلة: "المعاملة كانت فايف ستار" .

وكشفت أنها تستعد التصوير كليب جديد اسمه "الظروف الصعبة"، ليس به أى إسفاف أو مشاهد خارجة، مشيرة إلى أنها تعشق الغناء منذ طفولتها فى مدينة طنطا وشاركت فى برنامج مسابقات أغانى لكن المطربة نانسى عجرم كانت سببا فى عدم استكمالها المسابقة بسبب رأيها.

 

 


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مصدر أمنى: خروج المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف" من سجن النساء

شيما

كليب عندى ظروف

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