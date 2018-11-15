video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شركة مياه بالفيوم تدرب 600 مدرس لنشر رسائل التوعية المائية والصحية والبيئية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:21 ص
شركة مياه بالفيوم تدرب 600 مدرس لنشر رسائل التوعية المائية والصحية والبيئية المياه والصرف الصحى - أرشيفية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
صرح المهندس هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بأن إدارة التوعية والإعلام بالشركة بصدد تدريب 600 مدرس من التربية والتعليم، بـ3 إدارات تعليمية (اطسا – شرق – غرب)، داخل 120 مدرسة بواقع 40 مدرسة داخل كل إدارة، من أجل نشر رسائل التوعية المائية والصحية والبيئية بين 120 ألف طالب بالمحافظة يدرسون بهذه المدارس.
 
وأشار المهندس هشام محمد درة، إلى أن هذه التدريبات يتم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، من خلال بروتوكول تم توقيعه، لتنفيذ التدريبات ونشر التوعية بالمدارس، حيث يتم اختيار 5 مدرسين من كل مدرسة لإعطائهم دورات تدريبية على مدار 3 أيام متواصلة، وتتناول هذه الدورات كيفية إعداد رسائل التوعية، ونشر ثقافة الترشيد بين التلاميذ، والحفاظ على مصادر المياه من التلوث، والتغذية السليمة والبيئة الصحية.
 
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن العمل داخل هذه المدارس سيستمر على مدار عام كامل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى تعزيز مفهوم ترشيد الاستهلاك، تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، مؤكداً أنه تم عقد اجتماع تنسيقى للجنة الاستشارية العليا للمشروع، واجتماع موسع مع 120 من مديرى المدارس بالإدارات التعليمية المستهدفة، طبقاً للبروتوكول الذى تم توقيعه، وتموله منظمة اليونيسف تحت شعار "مدارسنا صحية بأيدينا".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على خطط شركات المياه والصرف لمواجهة الانقطاعات × 8 معلومات

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن خطط شركات المياه والصرف لتجديد الشبكات

شركات المياه والصرف تبدأ تنفيذ خطط الإحلال والتجديد لمواجهة أمطار الشتاء والاستعداد للصيف.. الشركة القابضة: مليار جنيه لصيانة المحطات بالمحافظات.. مياه الجيزة: خطوط جديدة لزيادة الطاقة الانتاجية وإنهاء الأزمات

المياه

الصرف الصحى

الفيوم




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة