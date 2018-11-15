شركة مياه الشرب بالشرقية ترد على غرق منطقة علاء الدين بالزقازيق بالصرف الصحى

صرح المركز الإعلامى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، على لسان المهندس رأفت بدر رئيس قطاع الصرف الصحى بالشرقية، بخصوص ما نشر بموقع" اليوم السابع" الأسبوع الماضى، عن استياء عدد من الأهالى بشارع التقوى ركن علاء الدين بمدينة الزقازيق، عن استيائهم الشديد من مياه الصرف الصحى التى تغرق المنازل فى غياب تام من المسئولين، على لسان المواطنة" كوثر جودة" 63 سنة ربة منزل من أهالى المنطقة، أنها تقيم بشارع التقوى ركن علاء الدين، أمام موقف منيا القمح بمدينة الزقازيق، وتعانى من أمراض مزمنة من السكر والضغط، والرائحة الكريهة لمياه الصرف الصحى بالمنطقة تؤثر على صحتها.

أفاد المركز الإعلامى، بأنه جارى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة علاء الدين بمعرفة شركة المقالون العرب تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية بالشرقية، وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من المشروع وأن دور الشركة القابضة طبقا للقرار الجمهورى هى التشغيل والصيانة لمشاريع يتم تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية، وتم التوصية بسرعة إنهاء المشروع ودخوله على الخدمة لاستفادة المواطنين والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.