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شركة تتسلم عقارا لاستخراج جثة عامل توفّى خلال التنقيب عن الآثار بالشيخ زايد

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:00 ص
شركة تتسلم عقارا لاستخراج جثة عامل توفّى خلال التنقيب عن الآثار بالشيخ زايد التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تسلمت شركة متخصصة فى أعمال الإنشاءات والحفر العقار الذى شهد عملية التنقيب عن الآثار بالشيخ زايد، تمهيدا لبدء البحث عن جثة العامل الذى انهارت عليه حفرة عليه أثناء البحث عن الآثار.
 

وبدأت الشركة فى وضع "سنادات" حديدية للعقار، حرصا على سلامته حتى لا يتعرض للانهيار خلال عملية الحفر، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية حتى لا تتأثر العقارات المجاورة.

كان العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد تلقى بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل مسكنه.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، أنه أثناء تنقيب عامل عن الآثار أسفل عقار انهارت الحفرة عليه مما أسفر عن مصرعه، وتم القبض على شريكه.

واعترف المتهم المضبوطن أن صاحب معرض سيارات استعان به وبصديقه المتوفى، للتنقيب عن الآثار أسفل شقته، حيث بدءا فى عملية الحفر، وتمكنا من إنشاء حفرة عميقة، وأثناء صعود صديقه من الحفرة انهارت كمية كبيرة من الرمال عليه مما أسفر عن مصرعه.

وذكر المتهم أنه عقب تأكده من وفاة صديقه، أسرع إلى قسم شرطة الشيخ زايد للإبلاغ عن الواقعة، مؤكدا أن صاحب الشقة هو وراء تكليفهما بالتنقيب عن الآثار، واستنادا لتحريات المباحث، أمرت النيابة بحبس المتهم المضبوط 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 


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