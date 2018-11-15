شرطة فرنسا تعتقل شخصا تسبب فى توقف حركة المترو بعد اصطحابه "تيس"

كتب أحمد علوى

توقفت الحركة على خط بالكامل فى مترو أنفاق العاصمة الفرنسية، باريس، بسبب صعود رجل يصطحب معه "تيس" إلى القطار.

وبدأت المشكلة عندما صعد الفرنسى إلى القطار مصطحبا "تيس" بقرنين طويلين وحادين، مما أثار فوضى وذعرا بين ركاب القطار ودفع بالسائق لإيقاف الرحلة مؤقتا، حتى خروج هذا الحيوان من محطة المترو.

واشتعلت الأمور بعد معرفة الناس بأن التأخير قد حدث بسبب التيس فساد الهرج والصراخ، فى حين انتظر عشرات الآلاف من المواطنين على طول محطات الخط، وتأخروا فى الوصول إلى العمل.

واستدعيت الشرطة عندما تعنت الرجل وتمنع عن إخراج التيس، فتم اعتقاله، لكن بعد تعطل خدمة المترو فى العاصمة الوردية لأكثر من 10 دقائق.