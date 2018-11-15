video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على مطار الكويت الدولى وتعليق رحلات الإقلاع

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:28 ص
شاهد.. هطول أمطار غزيرة على مطار الكويت الدولى وتعليق رحلات الإقلاع مطار الكويت
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

تسبب هطول الأمطار فى دولة الكويت، فى تعليق رحلات الإقلاع فى مطار الكويت الدولى احترازيًا وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات دولة البحرين والدمام ودبى الدولى، حيث تشهد حالة من عدم استقرار الطقس حتى الجمعة.

وتداول مستخدمو موقع تويتر، العديد من الفيديوهات لهطول الأمطار داخل مطار الكويت الدولى، بينما تصدر هاشتاج "أمطار الكويت" و"مطار الكويت" قائمة الأكثر تداولاً فى دولة الكويت.

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للطیران المدنى الكویتیة الأربعاء الماضى، تعلیق رحلات الاقلاع من مطار الكویت الدولى "احترازیا" وتحویل رحلات الهبوط الى مطارات مملكة البحرین الدولى والدمام ودبى الدولى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت: تعلق رحالات الطيران "احترازيا" لحين تحسن الأحوال الجوية

الكويت

دولة الكويت

الطيران المدنى الكويتى

أمطار

اخبار الكويت

اليوم السابع بلس

مطار الكويت




لا تفوتك
التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

مرزوق الغانم: العلاقات المصرية الكويتية مضرب المثل ولن نسمح لأحد بخدشها

مرزوق الغانم: العلاقات المصرية الكويتية مضرب المثل ولن نسمح لأحد بخدشها

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة