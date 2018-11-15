شاهد.. هطول أمطار غزيرة على مطار الكويت الدولى وتعليق رحلات الإقلاع

كتب هيثم سلامة

تسبب هطول الأمطار فى دولة الكويت، فى تعليق رحلات الإقلاع فى مطار الكويت الدولى احترازيًا وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات دولة البحرين والدمام ودبى الدولى، حيث تشهد حالة من عدم استقرار الطقس حتى الجمعة.

وتداول مستخدمو موقع تويتر، العديد من الفيديوهات لهطول الأمطار داخل مطار الكويت الدولى، بينما تصدر هاشتاج "أمطار الكويت" و"مطار الكويت" قائمة الأكثر تداولاً فى دولة الكويت.

خرير في مطار الكويت الدولي pic.twitter.com/sZlYLeeGPU — رصد و متابعة (@rsd_kuw) ١٤ نوفمبر ٢٠١٨

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للطیران المدنى الكویتیة الأربعاء الماضى، تعلیق رحلات الاقلاع من مطار الكویت الدولى "احترازیا" وتحویل رحلات الهبوط الى مطارات مملكة البحرین الدولى والدمام ودبى الدولى.