شاب يغتصب طفلا 9 سنوات بالسلام ويعترف: لقيته قاعد لوحده والاستروكس مغيبنى

كتب أحمد حسنى

ألم تعلم بأن الله يرى، فكيف قتل الشيطان بك القلب، لتصبح إنسان بلا هوى، كلمات مصحوبة بالدموع كررها أسرة الطفل المغتصب، فى واقعة هزت مدينة السلام شرق القاهرة.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من "م.م "، تتهم فيه "م.و"23 سنة، بهتك عرض طفلها واغتصابه، وبإجراء التحريات تم ضبط المتهم وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.

وباشرت نيابة السلام، التحقيق فى واقعة اغتصاب شاب لطفل 9 سنوات بمدينة السلام.

واعترف المتهم "م.و" 21 سنة بارتكاب واقعة هتك عرض الطفل "إ .م "9سنوات، أمام سرايا النيابة.

وأدلي المتهم باعترافاته كاملة، قائلا: "استغليت وجود الطفل لوحده، كنت شارب استروكس ومش شايف غير جسمه قدامى، وقمت باصطحابه لشقتى الخاصة، واغتصبته وهتكت عرضه حتى نزف دما"، مؤكدا أنه استغل وجود الطفل ولعب الشيطان بشهوته وأصر على اغتصاب الطفل، وهو ما حدث حتى أصيب الطفل بنزيف داخلى، فتركه وفر هاربا.

منا جانبها، قالت والدة المجنى عليه، إنها منفصلة عن زوجها وتعيشهي وأبنائها بمفردهم، وحضرت لزيارة أهلها بمنطقة المحتلة بالنهضة بمدينة السلام، وخلال الزيارة اصطحب ابن خالتها المجنى عليه لشقته وقام باغتصابه وهتك عرضه ، مؤكدة أنها فوجئت بطفلها ينزف ويصرخ من الألم، قبل أن يروى لها ما حدث من اغتصابه على يد ابن خالتها، فقامت بالتوجه لقسم النهضة لتحرير المحضر اللازم، والانتقام من مغتصب طفلها.

وأمرت النيابة بحبس المتهم "م.و" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض المجنى عليه، كما قررت النيابة عرض الطفل على الطب الشرعى.

واستعجلت نيابة السلام، تقرير الطب الشرعى، الخاص بواقعة هتك عرض طفل على يد شاب بمنطقة النهضة بالسلام.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة النهضة، بلاغا من "م.م" يتهم فيه جاره "م.و" 23 سنة، بهتك عرض طفله داخل شقته، وبإجراء التحريات تم ضبط المتهم وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.