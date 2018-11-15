video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شاب يغتصب طفلا 9 سنوات بالسلام ويعترف: لقيته قاعد لوحده والاستروكس مغيبنى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:00 ص
شاب يغتصب طفلا 9 سنوات بالسلام ويعترف: لقيته قاعد لوحده والاستروكس مغيبنى اغتصاب طفل - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

ألم تعلم بأن الله يرى، فكيف قتل الشيطان بك القلب، لتصبح إنسان بلا هوى، كلمات مصحوبة بالدموع كررها أسرة الطفل المغتصب، فى واقعة هزت مدينة السلام شرق القاهرة.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من "م.م "، تتهم فيه "م.و"23 سنة، بهتك عرض طفلها واغتصابه، وبإجراء التحريات تم ضبط المتهم وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.

وباشرت نيابة السلام، التحقيق فى واقعة اغتصاب شاب لطفل 9 سنوات بمدينة السلام.

واعترف المتهم "م.و" 21 سنة بارتكاب واقعة هتك عرض الطفل "إ .م "9سنوات، أمام سرايا النيابة.

وأدلي المتهم باعترافاته كاملة، قائلا: "استغليت وجود الطفل لوحده، كنت شارب استروكس ومش شايف غير جسمه قدامى، وقمت باصطحابه لشقتى الخاصة، واغتصبته وهتكت عرضه حتى نزف دما"، مؤكدا أنه استغل وجود الطفل ولعب الشيطان بشهوته وأصر على اغتصاب الطفل، وهو ما حدث حتى أصيب الطفل بنزيف داخلى، فتركه وفر هاربا.

منا جانبها، قالت والدة المجنى عليه، إنها منفصلة عن زوجها وتعيشهي وأبنائها بمفردهم، وحضرت لزيارة أهلها بمنطقة المحتلة بالنهضة بمدينة السلام، وخلال الزيارة اصطحب ابن خالتها  المجنى عليه لشقته وقام باغتصابه وهتك عرضه ، مؤكدة أنها فوجئت بطفلها ينزف ويصرخ من الألم، قبل أن يروى لها ما حدث من اغتصابه على يد ابن خالتها، فقامت بالتوجه لقسم النهضة لتحرير المحضر اللازم، والانتقام من مغتصب طفلها.

وأمرت النيابة بحبس المتهم "م.و" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض المجنى عليه، كما قررت النيابة عرض الطفل على الطب الشرعى.

واستعجلت نيابة السلام، تقرير الطب الشرعى، الخاص بواقعة هتك عرض طفل على يد شاب بمنطقة النهضة بالسلام.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة النهضة،  بلاغا من "م.م" يتهم فيه جاره "م.و" 23 سنة، بهتك عرض طفله داخل شقته، وبإجراء التحريات تم ضبط المتهم وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس سائقى توك توك 15يوما لقيامهما بقتل واغتصاب طفلة بشبرا الخيمة

"الرقصة الأخيرة".. قصة "فرح" راقصة اتهمت 4 شباب بخطفها واغتصابها انتقامًا منها.. الضحية: "خطفونى تحت تهديد السلاح واعتدوا عليا جنسيًا".. والمتهمون يكذبون روايتها: "عرضت علينا الصلح مقابل ليلة حمراء"

حبس ربة منزل ادعت اغتصاب زوجها لطفلتها بالمعصرة

اغتصاب طفل

هتك عرض طفل

اعترفات مغتص طفل السلام

نيابة السلام

اخبار الحواث




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة