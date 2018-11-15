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سوء الأحوال الجوية بالكويت يتسبب فى توقف حركة الطيران مع القاهرة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:42 م
سوء الأحوال الجوية بالكويت يتسبب فى توقف حركة الطيران مع القاهرة مطار القاهرة الدولى
كتب هاني عثمان - رحاب نبيل
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تسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطار الكويت الدولي، في تعليق كل رحلات الطيران المتجهة من القاهرة إلى الكويت، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية وعودة الحركة إلى طبيعتها.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إخطارا من سلطات مطار الكويت الدولي، بوقف الرحلات القادمة من القاهرة إلى الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية، مُشيره إلى أنه تم وقف جميع رحلات الطيران منذ مساء الأمس الأربعاء، والتي وصل عددهم حتى الآن، إلى 5 رحلات جوية، ما بين رحلات مصر للطيران وطيران الجزيرة والخطوط الكويتية.

وأكدت المصادر، أن حركة الطيران بين القاهرة والكويت سيتم استئنافها فور تحسن الأحوال الجوية، فوق مطار الكويت الدولي، لتعود حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها.

 

كانت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أعلنت تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولى احترازيا، وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات المنامة، والدمام، ودبى، نظرا إلى تقلبات الأحوال الجوية، وكثافة الأمطار التى تؤثر على الرؤية.

وتشهد الكويت منذ  أمس الثلاثاء، عدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق، فى حين تشير التنبؤات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى الطقس حتى صباح يوم غد الجمعة، على أن تتحسن تدريجيا ما قبل فترة الظهيرة.

 

 


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الكويت

مصر للطيران

سوء الأحوال الجوية




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