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سلطات المطار تتسلم 36 مصريا مرحلين من إيطاليا والسعودية واليونان

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:58 م
سلطات المطار تتسلم 36 مصريا مرحلين من إيطاليا والسعودية واليونان مطار القاهرة الدولي
كتب - محمد طنطاوى
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استقبلت السلطات الامنية بمطار القاهرة الدولى 36 مرحلا مصريا بعد إقاماتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط الاقامة والعمل بايطاليا والسعودية واليونان قادمين ضمن عدة مأموريات أمنية لتسليمهم للسلطات المختصة بالمطار.
 
وأفاد مصدر بالمطار أن 11 مصريا مرحلين وصلوا على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران القادمة من روما، كما وصل 7 مرحلين اخرين قادمين على متن الطائرة المصرية القادمة من اثينا، بالاضافة الى وصول 18 مصريا مرحلين من السعودية وقادمين على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة. 
 
 وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث أقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية الايطالية واليونانية والسعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والاقامة.  
 
 
 
 
 
 

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