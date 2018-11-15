سفيرة لاتفيا تشيد باهتمام مصر بحقوق الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة

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أشادت إيفيتا شولتسا سفيرة لاتفيا بالقاهرة باهتمام مصر بدعم حقوق الشباب والمراة وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال تخصيص أعوام 2016 و2017 و2018 والتى تأتى فى إطار استراتيجية مصر عام 2030 مشيرة إلى أن كلا من مصر ولاتفيا حققتا انجازات وانتصارات على مر التاريخ فى العديد من المجالات.

جاء ذلك فى كلمة للسفيرة ألقتها الليلة الماضية فى الاحتفال بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على إقامة دولة لاتفيا بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسين الأجانب المعتمدين لدى مصر.

واستعرضت السفير تاريخ بلادها، فقالت أن لاتفيا انضمت إلى الاتحاد الأوروبى عام 2004 بعد تنفيذها الإصلاحات اللازمة وحقق العلماء اللاتفيون تقدما كبيرا فى مجالات عديدة من بينها نانو تكنولوجى والهندسة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وغيرها. .. معربة عن فخرها بأن اللغة اللاتفية تعد من اقدم اللغات الأوروبية والتى يرجع تاريخها إلى أكثر من ألفى عام.

وأضافت، أن دولة لاتفيا اقيمت عام 1918 كدولة أوروبية لفترة قصيرة فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وحققت خلالها إنجازات اقتصادية وأنشأت جامعة لاتفيا التى أصبحت من المؤسسات التعليمية الرائدة فى مجال التعليم العالى فى أوروبا ثم توقف نجاح لاتفيا مع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1940 حيث، تم احتلاها استمرت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتى السابق.

وأشارت إلى أن عام 1987 شهد أول مظاهرة تطالب باستقلال البلاد ثم نظمت مظاهرة آخرى شارك فيها مليونا شخص من دول البلطيق عام 1989 التى امتدت عبر مسافة 700 كليومتر على شكل سلسلة بشرية، سجلت فى مذكرة اليونسكو باعتبارها أكثر الحملات الإعلامية تأثيرا فى العالم، وبعدها اعترف الاتحاد السوفيتى باستقلال لاتفيا الذى أصبح حقيقة عام 1991.