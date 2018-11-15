زراعة كفر الشيخ : إزالة 23 حالة تعد وتوزيع 8 أطنان أسمدة

وقال المهندس عبدالرافع عبدالعظيم ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، تم زراعة عدد من المحاصيل الشتوية منها 122 ألف فدان بنجر ، و80ألف فدان برسيم ،و2000 فدان فول ،و55 ألف فدان قمح ،و774 فدان كتان ،و110 فدان بصل ، كماتم تسويق 257 ألف قنطار اكسار،و121 ألف قنطار تجاري.

وأضاف عبدالعظيم ،تمكنت حفارات المديرية من تطهير 96 كيلو مراوي و75 كيلو مصارف ، وعقدت المديرية ندوتين إرشادية لمحصول القمح بمركري بيلا والرياض ، وأنه تفقد مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز "كفر الشيخ ، قلين ، دسوق، الرياض ، سيدي سالم.