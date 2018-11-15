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زراعة كفر الشيخ : إزالة 23 حالة تعد وتوزيع 8 أطنان أسمدة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:40 م
زراعة كفر الشيخ : إزالة 23 حالة تعد وتوزيع 8 أطنان أسمدة حملة إزالة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملات مديرية الزراعة بكفر الشيخ، من إزالة 23 حالة  تعدي على مساحة 4 أفدنة على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، وتوزيع 8 أطنان أسمدة " 3 أطنان، و5 أطنان نترات ويوريا ،كما تم توزيع تقاوي محاصيل شنوية ، 2000 طن قمح ،و49.980 طن فول .

وقال المهندس عبدالرافع عبدالعظيم ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، تم زراعة عدد من المحاصيل الشتوية منها 122 ألف فدان بنجر ، و80ألف فدان برسيم ،و2000 فدان فول ،و55 ألف فدان قمح ،و774 فدان كتان ،و110 فدان بصل ، كماتم تسويق 257 ألف قنطار اكسار،و121 ألف قنطار تجاري.

وأضاف عبدالعظيم ،تمكنت حفارات المديرية من تطهير 96 كيلو مراوي و75 كيلو مصارف ، وعقدت المديرية ندوتين  إرشادية  لمحصول القمح بمركري بيلا والرياض ، وأنه تفقد مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز "كفر الشيخ ، قلين ، دسوق، الرياض ، سيدي سالم.

 

 

 


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