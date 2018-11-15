رئيس We: ارتفاع عدد مشتركى المحمول لـ 3.6 مليون.. والإنترنت 29%

كتبت هبة السيد

كشف المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات WEعن تحقيق زيادة فى عدد مشتركى الشركة على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث وصل عدد مشتركى المحمول إلى 3.6 مليون عميل، بزيادة 300 ألف تقريباً خلال هذا الربع على الرغم من فرض رسوم التنمية على الخطوط الجديدة، بدءَا من الربع الثالث من العام 2018.

وأشار إلى ارتفاع عدد مشتركى التليفون الثابت 10% مقارنة بالعام الماضى، و تزايد عدد عملاء الانترنت فائق السرعة الثابت ب29%.

وبشأن أداءالشركة المصرية للاتصالات WE فى الربع الثالث من عام 2018، قال إنه يبرهن على قدرة الشركة التنفيذية الاستثنائية و الكفاءة التشغيلية، حيث تمكنا خلال هذا الربع من القيام بتنفيذ مشروعين كبيرين فى وقت قياسى، وهما الشراكة الاستراتيجية مع شركة بهارتى ومشروع مد كابلات الألياف الضوئية للمدارس.

وقال، إن هذا الربع شهد إطلاق نظام الفاتورة الموحدة والذى يشمل خدمات محمول وصوت ثابت وخدمات الانترنت فائق السرعة الثابت، وذلك خلال عام واحد من إطلاق علامتنا التجارية الجديدة "WE" الأمر الذى يعد خطوة فارقة فى وحدة أعمال التجزئة بالشركة؛ حيث أصبحت"WE" بالفعل أول مشغل اتصالات متكامل مع إطلاق عروض Indigo Plus".

وأضاف البحيري:"توج نجاحنا لهذا الربع بقدرتنا على محو الانخفاض فى صافى الربح خلال النصف الأول من العام 2018 والوصول إلى صافى ربح مستقر بنهاية التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2018، كما حققنا هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أعلى من توقعات بداية العام و الذى عوض الزيادة فى مصروفات الإهلاك والاستهلاك وتم إعادة هيكلة ديون الشركة لتخفيض تكلفة الاقتراض".

وحققت المصرية للاتصالات أعلى إيرادات تصل إلى 17.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى، وصافى ربح يصل إلى 3.5 مليار جنيه.