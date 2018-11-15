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رئيس "مصر الجديدة للإسكان": 955 مليون جنيه إيرادات 2018 - 2019

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:00 ص
رئيس "مصر الجديدة للإسكان": 955 مليون جنيه إيرادات 2018 - 2019 المهندس هانى الديب
كتب عبد الحليم سالم
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كشف المهندس هانى الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن إيرادات لنشاط الجارى خلال العام المالى 2017 /2018 ارتفع إلى 955 مليون جنيه، مقابل 928 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة نمو 3% وبنسبة 99.2% من المستهدف البالغ 962 مليون جنيه.

وأشار الديب لـ"اليوم السابع" أنه بلغ الفائض القابل للتوزيع خلال العام المالى 2017 /2018  265 مليون جنيه بنسبة 71% من المستهدف البالغ 372 مليون، وذلك دون ربحية بيع الأراضى. المعتمدة بالموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 والتى تبلغ 280 مليون جنيه، حيث رأت إدارة الشركة استغلالها فى مشاركات مع الغير لتعظيم العائد الاستثمارى أسوة بما تم بمشروع الشراكة مع شركة سوديك وأن تمت عملية البيع هذه لأصبح المحقق من الفائض القابل للتوزيع من المستهدف بنسبة 106%.

 وحول آليات خفض الاعتماد على التسهيلات الائتمانية قال المهندس هانى الديب إنه تعكف الشركة حالياً على اتخاذ التدابير اللازمة لخفض الاعتماد على التسهيلات الائتمانية عبر مجموعة من الإجراءات، منها قيام الشركة بتكليف إحدى شركات الاستشارات المالية الكبرى (فاروس) بإعداد دراسة مالية عن موقف السيولة بالشركة وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها وقد أسفرت الدراسة عن بعض السيناريوهات المقترحة للحل ومنها الحصول على قرض طويل الأجل – بيع بعض الأراضى الغير معمرة – زيادة رأس المال – إعادة جدولة السحب على المكشوف على أن يتم اختيار أحد هذه الحلول منفرداً أو اختيار أكثر من حل. وبناء على توصيات هذه الدراسة

أيضا سيتم اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين السيولة بالشركة وهى بيع أرض بمساحة 140 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة أو بدائل أخرى، وتم الاتفاق على استخدام حصيلة بيع الأراضى فى زيادة رأس المال وتوفير حصيلة لتنفيذ الخطة الاستثمارية وكذلك سداد جزء من القروض المالية، والتوسع فى مشاركات جديدة مع القطاع الخاص بمدينة نيو هليوبوليس أسوة بما تم مع شركة سوديك حيث أن دراسات السوق أظهرت نجاح هذه التجارب وشدة الإقبال عليها، كما تم الحصول على موافقة من بنك القاهرة لقرض بمبلغ 1.2 مليار جنيه،وذلك كإعادة هيكلة للتسهيلات قصير الأجل وسيتم استخدامه فى سداد التسهيلات قصيرة الأجل، وأيضا الصرف على مشروعات مرافق الشركة وسيتم السداد على سبع سنوات من حصيلة التدفقات النقدية الواردة من عقد الشراكة مع شركة سوديك.


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شركة مصر الجديدة

قطاع الاعمال العام

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