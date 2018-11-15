رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية الدولى

سوهاج محمود مقبول

افتتح منذ قليل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بحضور الدكتور حسان النعمانى وكيل طب سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية والدكتور فؤاد عسل رئيس اتحاد روابط جراحات اليد العربية والذى تنظمه كلية الطب جامعة سوهاج

وأكد عزيز خلال كلمته فى الإفتتاح أن جامعة سوهاج فى الفترة الأخيرة عقدت العديد من المؤتمرات العلمية فى المجالات المختلفة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل دور البحث العلمى والاهتمام بالاستثمار فى العلم من أجل خلق جيلا قادرا على حمل وتكملة المسيرة بطريقة علمية الأمر الذى ينعكس فى النهاية على تقدم مصر فى كافة المجالات لأن بالعلم تبنى الأمم

وعلى هامش إفتتاح المؤتمر كرم رئيس الجامعة عددا من الأطباء المتخصصين فى مجال جراحات اليد لما قدموه من عطا ودعم للباحثين.



تكريم المشاركين

وانطلقت فاعليات المؤتمر الدولى السنوى التاسع لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية الذى يعقد بمحافظة الأقصر ويستمر فعالياته لمدة 4 أيام بمشاركة 18 خبيرا عالميا فى هذا التخصص من مختلف أنحاء العالم من الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا وبلجيكا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية وتركيا ومقدونيا واليونان وغيرها .

و يشارك فى المؤتمر اكثر من 30 طبيب من الوطن العربى من أساتذة الجامعة واستشاريي جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية من الكويت والاردن وليبيا والسودان وتونس والمغرب وعمان واليمن ، بالإضافة إلى نخبة من أساتذة وأعلام جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية من الجامعات المصرية المختلفة وكراكات الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة



المشاركين فى المؤتمر

يناقش المؤتمر الجديد فى جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية وخاصة إعادة تركيب الأطراف واليد والأصابع بعد البتر، وكذلك الجديد فى علاج الملخ الولادى "الشلل الاربى"، وكذلك نقل وزراعة العظام بالوعاء الدموى الخاص بها لتعويض جزء عظمى مفقود من عظام الجسم المختلفة، وأيضًا نقل وزراعة العضلات بالأوعية الدموية الخاصة بها لتقوم بوظيفة عضلات قد تم تهتكها جراء الحوادث أو موتها جراء قطع الأعصاب والضفيرة العصبية.

وتقام على هامش المؤتمر رحلة ترفيهية لزيارة المعالم الآثرية بمدينة الأقصر للتعريف بآثار الحضارة الفرعونية القديمة ودعوة لتنشيط السياحة وإيصال رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان.



الدكتور النعماني متحدثا



المشاركين فى المؤتمر