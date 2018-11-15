رئيس بنك مصر يكشف خطة التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة 2019

رسالة بيروت – أحمد يعقوب

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش مشاركته فى المؤتمر المصرفى العربى السنوى، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى لبنان، أن البنك يركز على ملفين هامين فى عام 2019، أولهما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث وصلت محفظة البنك إلى 14 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار قبل عامين ونصف، ويتم زيادة المحافظة ما بين 600 – 800 مليون جنيها شهريا.

وأكد الإتربى إدراك البنك لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى خلق فرص عمل ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية من خلال توفير منتج مصرى يقلل من عملية الاستيراد، مشددا على أن دعم هذا القطاع هو هدف الحكومة والبنك المركزى.

الملف الثانى الذى يحتل أولوية لدى البنك على أجندة عام 2019 هو الدفع الإليكترونى، حيث يقوم البنك بطرح العديد من المنتجات فى مجال الدفع الإليكترونى، نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية حيث يرأس الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه المجلى القومى للمدفوعات، لأن هذا الأمر يحارب الفساد، ويحول الدولة من نقدية إلى مجتمع لا نقدى، ويشجع الشمول المالى والوصول إلى العملاء لتقديم الخدمات المالية.

وأشار الإتربى إلى استحداث إدارة جديدة فى البنك هى إدارى التحول الرقمى، لموكابة ما يحدث فى العالم الخارجى.

وانطلقت اليوم الخميس، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب، مؤتمر اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى.

وعلى هامش المؤتمر سوف يكرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.