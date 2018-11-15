رئيس الوزراء الماليزى: لا نرغب فى تواجد السفن الحربية الامريكية فى مياه الآسيان

سنغافورة /أ ش أ/

قال رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، إن بلاده لا ترغب فى وجود سفن حربية أمريكية فى مياه رابطة دول جنوب شرقى آسيا (آسيان)، مضيفا "ولكن نرحب بالزوارق الصغيرة".

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) عن مهاتير محمد قوله، على هامش مؤتمر قمة الآسيان فى سنغافورة، اليوم الخميس، إنه "إذا كانت الاستراتيجية الأمريكية فى منطقة المحيطين الهندى والهادى لا تشمل إرسال أسطول الولايات المتحدة السابع، فنرحب بها".

وأعرب رئيس الوزراء الماليزى عن رغبة بلاده فى خلو مياه الآسيان من السفن الحربية الكبيرة، مضيفا "نحتاج إلى زوارق الدوريات الصغيرة لتفادى مشكلة القرصنة، أما السفن الحربية الكبيرة فوجودها سيؤدى إلى وقوع الحوادث والمشكلات".