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رئيس الوزراء الكويتى: تعويض المتضررين من الأمطار

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:49 م
رئيس الوزراء الكويتى: تعويض المتضررين من الأمطار أمطار غزيرة فى الكويت
الكويت (أ ش أ)
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أصدر رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح قرارا بتعويض المتضررين من الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها الكويت، فى وقت أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن عدد البلاغات التى وردت إلى إدارة الطوارئ الطبية خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب الطقس السيىء، بلغت 724 بلاغا.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية- فى بيان- أن طقس الكويت اليوم الخميس غير مستقر، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشيطة السرعة، تتراوح بين 20 و50 كيلومترا فى الساعة، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا، وتقل الرؤية الأفقية فى بعض المناطق. وأضافت على موقعها الإلكترونى أن حالة القس ستواصل عدم الاستقرار ليلا، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وقال رئيس الوزراء الكويتى- خلال اجتماع مع القيادات الكويتية المعنية فى غرفة عمليات وزارة الداخلية اليوم الخميس- أن الدولة ستقوم بدعم وتعويض كل من تأثر بالأمطار، مشيدا فى الوقت نفسه بجهود الجهات الكويتية المعنية، فى التعامل مع الظروف المناخية التى تمر بها الكويت حاليا.

من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالرحمن المطيرى- فى تصريح صحفى- أن 419 حالة من إجمالى البلاغات التى تلقتها إدارة الطوارئ الطبية، تم نقلها إلى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن أقسام الطوارئ بجميع المستشفيات العامة التابعة للوزارة، تعاملت مع 8614 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 


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رئيس الوزراء الكويتى

المتضررون من امطار الكويت

امطار غزيره فى الكويت




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