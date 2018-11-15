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رئيس اتحاد جامعة القاهرة: ذوو الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتنا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:51 م
رئيس اتحاد جامعة القاهرة: ذوو الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتنا أحمد إيهاب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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قال الطالب أحمد إيهاب، بالفرقة الثالثة بكلية حقوق جامعة القاهرة، ورئيس اتحاد الجامعة المنتخب لعام 2018-2019، إنه سيعمل على خدمة الطلاب أولا، وسيكون النشاط للطلاب قبل أن يكون للاتحاد.

وأضاف إيهاب، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه فى بداية الأمر سيعقد اجتماعا مع مجلس الاتحاد ليتم الإعلان عن خطة النشاط كاملة، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يعلن أى خطط قبل التحدث مع أعضاء اللجان.

وأشار إلى أن طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة سيكونون ركنا أساسيا من خطته خاصة، وأن عام  2018 هو عامهم، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددا على أن الاتحاد سيعمل على أن تكون جامعة القاهرة فى مقدمة الجامعات فى الأنشطة الطلابية.

 

 


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