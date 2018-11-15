رئيسة المجلس القومى للمرأة: القيادة السياسية حريصة على الانتصار لنساء مصر

كتب محمود راغب

"تحية من القلب لجميع نساء وفتيات العالم" بهذه العبارات استهلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة كلمتها التى القتها اليوم فى جلسة " المرأة فى مجال صنع القرار والتنافسية الوطنية " ضمن فعاليات المؤتمر الدولى "دور المشاركة السياسية للمرأة فى تحقيق العدالة التنموية ..تجارب عملية وتطلعات مستقبلية" ، الذى يعقد برئاسة وحضور صاحبة السمو الملكى الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة قرينة ملك البحرين ورئيسة المجلس الاعلى للمرأة بمملكة البحرين ، خلال الفترة من 14-15 نوفمبر 2018 بملكة البحرين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن فتيات ونساء العالم ، يواجهن نفس التحديات والصعوبات، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حريص كل الحرص على الإنتصار لفتيات ونساء مصر ، وتكريم النماذج النسائية الإيجابية والمكافحة الاتى يضربنّ أروع الأمثلة فى الوطنية والإنتماء ، فى رسالة ذات معنى واضح لايقبل الشك ، أن المرأة المصرية تستحق كل التكريم والإحترام ، وأنه لامجال لأى عقبات تعترض طريقها ، واكدت أن المرأة المصرية حققت مكاسب وإنتصارات عديدة وغير مسبوقة خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أشارت رئيسة المجلس إلى أن الدستور المصرى انصف المراة المصرية من خلال وجود اكثر من 20 مادة متعلقة بالمراة ، من أهمها المادة 11 التى تنص على "تكفل الدولة تحقيق المساواه بين المراة والرجل فى جميع الحقوق المدنية ، لسياسية الاقتصادية ، الاجتماعية ، والثقافية وفقا لاحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المراة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون ، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

كما أشارت إلى المادة 180 من الدستور المصرى التى نصت على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.

وقدمت رئيسة المجلس اقتراحين لتحقيق تمكين المراة فى المجتمع ، الأول بأن تقوم القيادات النسائية فى المجتمع وفى مواقع اتخاذ القرار باحتضان عدد من القيادات الشابه وتقديم التأهيل والدعم والمتابعة اللازمة لهن ليصبحن قيادات فى المستقبل ، وتقييم هذه التجربة خلال الأعوام القادمة، والمقترح الآخر أن تقوم جميع المؤسسات التى تعمل بها المرأة بتقديم أوجه المساندة والدعم الكامل لها.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر والتقدير لسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتخصيصها جائزة دولية هى جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة ، مؤكدة أنها من الجوائز القليلة التى تهدف إلى بيان أهمية وتأثير التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الاصعدة، وإبراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في احداث التغيير الايجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقراراً وإنتاجية.

واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بالتأكيد على أن الخطوة الأولى لمساندة المراة للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار بنسبة كبيرة ، لن تتحقق دون تغيير الفكر المجتمعى وكسر الحواجز الزجاجية لتغيير الشكل النمطى لوجود المراة فى المجتمع ، حتى تصل الى جميع المناصب القيادية التى لم تصل اليها من قبل .