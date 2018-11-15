خطة شركة مصر الجديدة لتطوير مدينة هليوبوليس ومبنى غرناطة

كشف المهندس هانى الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إنه فيما يتعلق بأرض القاهرة الجديدة، تم التقدم بالفعل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستصدار القرار الوزارى المعدل، وجارى المتابعة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم إنهاء أعمال خط مياه شرب قطر 1000 مم، حتى حدود أرض هليوبارك الشرقية، وكذلك تم طرح أعمال مشروع نقل ابراج كهرباء الضغط العالى لتوفير مساحة تسويقية اكبر بالمدينة وتم اعداد دراسات الجدوى المبدئية للمشروع، وجدير بالذكر أن الشركة قد تعاقدت مع الشركة الاستشارية لإدارة المشروع.

وبالنسبة لمدينة نيو هليوبوليس، أوضح هانى الديب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقوم الشركة فى متابعة استصدار القرار الوزارى للمخطط العام للمدينة، حيث المراجعات الفنية للمخطط العام مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن المنتظر استصدار القرار الوزارى قبل نهاية العام الميلادى الحالى، وهذا ما سيسمح للشركة باستصدار التراخيص من الجهات الادارية لمشروعاتها الجاهزة للتنفيذ فى هليوبوليس الجديدة وطرحها للبيع مباشرة دعما للهيكل التمويلى للشركة.

وفى هذا الإطار فقد انتهت الشركة من تخطيط وتصميم مشروعSun Ville بالحى الرابع، بمدينة نيو هليوبوليس وتقدمت لجهاز الشروق بالفعل لإصدار التراخيص وهو كمبوند سكنى متكامل الخدمات يضم أكثر من 600 فيلا بالإضافة إلى نادى اجتماعى ومول تجارى وخدمات، كما بدأت الشركة فى إعداد المخطط التفصيلى لمشروع إنشاء مدينة سكنية متكاملة الخدمات شمال المدينة على الأحياء (16، 17، 18، 19) على مساحة تُقارب 1000 فدان تمهيداً لاستصدار القرار الوزارى الخاص بالمخطط العام، وهو ما سيسمح للشركة من تنفيذ العديد من المشاريع فى هذه المساحة وفقاً لخطة الشركة المُعدة سلفاً حتى العام 2021/2022.

وبالنسبة لمبنى غرناطة، بدأت الشركة فى ترميمه لإعادته لسابق رونقه القديم، كما طرحت الشركة مزايدة عامة لاستغلال المبنى، وبالنسبة لحديقة الميرلاند قال الديب، لقد انتهت الشركة من تطوير وتأهيل مساحة تقارب 16 فدانا من الحديقة، وتم افتتاح الحديقة فى مارس 2018 وتم إسناد ادارة الجزء المطور لشركة متخصصة فى ادارة المنشات السياحية. وتم إعداد دراسة لوضع تصور لإيجاد فرص استثمارية داخل الحديقة لتقديم خدمات للرواد وتدر عائد للشركة.

وقال هانى الديب إنه بالنسبة لأعمال تطوير المنطقة الاستثمارية، جارى متابعة وحث المستأجر على نهو الأعمال، وبدء التشغيل فى أقرب وقت، ما سيؤدى إلى تعظيم العائد الاقتصادى من المنتزه السياحى، موضحا انه حرصت الشركة على تنويع محفظة أراضيها عبر شراء أراضى والدخول فى شراكات مع الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بهدف استثمار أراضى أخرى، وعلى سبيل المثال، تم توقيع عقد شراكة مع شركة التشييد والتطوير العقارى على قطعة الارض طريق القاهرة الإسماعلية الصحراوى بمساحة 55724 متر مربع الكائنة بالكيلو 23 إلى 25 لإقامة مشروع سكنى متكامل، وتم تأسيس شركه النصر للتطوير العقارى مع بعض الشركات الشقيقه والتى تقوم حاليا بتطوير مشروع ضخم بمنطقه محرم بك بالإسكندرية على مساحة 14950 م2 تجارى إدارى فندقى.