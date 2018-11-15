حملة مكبرة لإعادة الانضباط لشوارع حى الشرابية

أكد اللواء شاكر محمد رئيس حي الشرابية أن أجهزة الحي قامت بحملة لإعادة الانضباط لشوارع الحي تم خلالها رفع كفاءة الانارة بنفق باغوص وشوارع الشرابية والشركات ومعمل الصابون. والامام الحسين والفرز ومزلقان أبو خليفة مضيفاً ان ادارة التطوير بالحى تقوم بتطوير ميدان ونافورة الفرز.

وذكر رئيس الحى أن الحملة تمكنت من إزالة الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق من أمام 21 محل ومقهي بشوارع العزب وشرق السكة الحديد وايديال مع إلزام المخالفين بالأماكن المخصصة لهم كما تم رفع كشك صاج مخالف من جانب البلوك 14 ج م شرق السكة الحديد وتم ايداعه بمخزن مضبوطات الحى.

وأشار رئيس الحى إلى أنه أثناء تفقد الحملة لشوارع الحي تلاحظ قيام أصحاب أحد العقارات بشارع السيد ابراهيم بعمل ترميمات للعقار دون ترخيص وعلي الفور تم ايقاف الاعمال ومصادرة المواد المستخدمة في الترميم وايداها مخازن الحي .