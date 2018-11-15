حكومة المجر تنفى ضلوعها فى فرار رئيس وزراء مقدونيا السابق من بلاده

بودابست /أ ش أ/

نفت حكومة المجر، اليوم الخميس، ضلوعها فى مساعدة رئيس وزراء مقدونيا السابق نيكولا جروفسكى فى الفرار من بلاده إلى المجر بعد صدور حكم بسجنه عامين.

وصرح جيرجيلى غولياس رئيس موظفى رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن جروفسكى الهارب من حكم إثر إدانته بتهم فساد أقر باعتزامه تقديم طلب لجوء إلى أحد مقار المجر الدبلوماسية خارج مقدونيا، وذلك دون تحديد البلد.

وتابع أنه لأسباب أمنية تم استجواب جروفسكى باستفاضة فى بودابست بشأن طلب لجوئه بدلاً من منطقة عبور حدودية حيث ينتظر معظم طالبى اللجوء تقييم طلباتهم، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية.

وتطالب مقدونيا المجر بترحيل جروفسكى الذى رأس الوزراء بين عامى 2006 و 2016 وهو عضو بالبرلمان حاليا عن أحد أحزاب المعارضة.