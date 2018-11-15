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حركة تنقلات محدودة فى مديرية البحر الأحمر

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:28 م
حركة تنقلات محدودة فى مديرية البحر الأحمر مديريه امن البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أجرى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر حركة تنقلات محدودة بين ضباط المديرية، بمختلف الإدارات، حيث شملت الحركة نقل الرائد هيثم الجرف من رئيس مباحث الترحيلات، إلى رئيسا لمباحث قسم شرطة القصير.

كما شكلت الحركة مقل العميد عصمت رشوان، من وكيل إدارة تأمين المناطق السياحية، إلى مفتش بفرقة الشمال، والعميد علاء أبو الفضل، من رئيس قسم الانضباط بالمديرية، إلى مفتش بإدارة التفتيش، والعقيد محمد صفوت من وكيل إدارة التدريب، إلى وكيل إدارة تأمين المناطق السياحية، والمقدم محمد منصور، من نائب مأمور قسم شرطة القصير، إلى مفتش شرطة بفرقة الشمال.

كذلك شملت الحركة نقل المقدم خالد ابراهيم عبدالراضى، إلى نائب مأمور قسم شرطة القصير، والمقدم محمد السكوت، إلى رئيس وحدة شرطة البيئة، والمقدم عاصم الدسوقى، إلى رئيس قسم التوريدات والمخازن، والمقدم محمد البطران إلى إدارة تأمين المناطق السياحية.

ونقل المقدم محمد عرام، إلى نائب مأمور قسم شرطة ثان للخدمات، والرائد حافظ سليمان إلى إدارة شرطة النجدة، والرائد محمد عبد العليم عنارة، إلى إدارة المرور، والرائد شريف البيومى، إلى رئيس قسم مكافحة العنف ضد المرأة.

وضمت الحركة الداخلية لضباط المباحث، تولى العقيد علاء صابر، رئيس وحدة مباحث إدارة المرور، والعقيد سامح محيى الدين، وكيل قسم المباحث الجنائية، والمقدم نبيل مسلم، وكيل فرع البحث الجنائى، والمقدم محمد كساب، مفتش مباحث قسم ثان الغردقة، والمقدم أحمد شلبى، رئيس وحدة مباحث إدارة الترحيلات، والرائد أحمد ذكى، مفتش مباحث قسم شرطة مرسى علم، والرائد محمود إمام، رئيس مباحث قسم جرائم العنف ضد المرأة، والرائد أحمد شديد، رئيس وحدة بحث بالمديرية، والرائد محمد عزت، رئيس مباحث قسم شرطة رأس غارب، الرائد نشأت مراد، إلى قسم تنفيذ الأحكام، والرائد أشرف الطريفى، وحدة مباحث قسم ثان الغردقة، والرائد محمد بسيونى، إلى مباحث إدارة تأمين المناطق السياحية.

 


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