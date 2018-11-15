حركة الملاحة الجوية فى الكويت ستظل متوقفة حتى 4 عصرا بسبب سوء الطقس

دبى (رويترز)

قالت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، إن حركة الملاحة الجوية ستظل متوقفة فى مطار الكويت الدولى، حتى الرابعة عصرا بالتوقيت المحلى (1300 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وعلقت الكويت الرحلات الجوية فى وقت متأخر أمس الأربعاء رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولى احترازيا وحولت رحلات الهبوط إلى مطارات البحرين والدمام ودبى بسبب الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتسببت فى سيول.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الإدارة العامة للطيران المدنى ستعلن عن موعد استئناف الملاحة الجوية، وفى القاهرة قالت مصادر ملاحية مصرية إن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الكويتية متجهة من لندن إلى الكويت اضطرت للهبوط بمطار القاهرة أمس الأربعاء لسوء الأحوال الجوية فى الكويت حيث تم إنزال ركاب الطائرة ونقلهم إلى أحد الفنادق لحين تحسن الطقس.