video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حجز إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" للحكم 9 يناير

الخميس، 15 نوفمبر 2018 05:01 م
حجز إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" للحكم 9 يناير المستشار شرين فهمى
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس، حجز إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، لـجلسة 9 يناير.

 

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

 

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

 

 

 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط مدير مطبعة يقلد العلامات التجارية فى السلام

حبس صاحب إسطبل خيول بالبساتين بتهمة هتك عرض طفل 8 سنوات

احداث الوزراء

محاكمة دومة

جنايات القاهرة

محاكمة احمد دومة

حرق المجمع العلمى




لا تفوتك
التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة