حبس محامى بتهمة الرشوة لأحد أفراد النيابة العامة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

قررت نيابة بركة السبع بمحافظة المنوفية، حبس محامى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى قضية اتهامه بتقديم رشوة لأحد موظفى النيابة العامة.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 11021 جنح مركز بركة السبع لسنة 2018 يفيد بحبس المتهم "ع ح ا ي 35 سنة"، محامى ومقيم بقرية ميت الموز مركز شبين الكوم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد فى الموعد القانونى.

كما قررت النيابة عرض المتهم بتاريخ 17 نوفمبر الجاري، للنظر فى تجديد حبسه وذلك لقيامة بعرض رشوة مالية على أحد موظفى النيابة العامة، وتم إيداع المبلغ المالى 500 جنيه بخزينة المحكمة لحين صدور قرار آخر بشأنه، وتم إخطار نقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.