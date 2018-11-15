video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس محامى بتهمة الرشوة لأحد أفراد النيابة العامة بالمنوفية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:33 ص
حبس محامى بتهمة الرشوة لأحد أفراد النيابة العامة بالمنوفية حبس -ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
قررت نيابة بركة السبع بمحافظة المنوفية، حبس محامى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى قضية اتهامه بتقديم رشوة لأحد موظفى النيابة العامة. 
 
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 11021 جنح مركز بركة السبع لسنة 2018 يفيد بحبس المتهم "ع ح ا ي 35 سنة"، محامى ومقيم بقرية ميت الموز مركز شبين الكوم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد فى الموعد القانونى.
 
كما قررت النيابة عرض المتهم بتاريخ 17 نوفمبر الجاري، للنظر فى تجديد حبسه وذلك لقيامة بعرض رشوة مالية على أحد موظفى النيابة العامة، وتم إيداع المبلغ المالى 500 جنيه بخزينة المحكمة لحين صدور قرار آخر بشأنه، وتم إخطار نقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس شابين وفتاة تم ضبطهم فى وضع مخل بالآداب داخل شقة بالبساتين

اخبار محافظه المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

رشوة

بركة السبع

حبس




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة