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حبس فرد أمن بنادى الزمالك وضبط وإحضار لأخرين فى الاعتداء على الصحفيين

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:14 م
حبس فرد أمن بنادى الزمالك وضبط وإحضار لأخرين فى الاعتداء على الصحفيين الزمالك- أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة العجوزة برئاسة المستشار جمال الجبلاوى وإشراف المستشار محمد المنشاوى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة حبس فرد أمن بنادى الزمالك، والمتهم بالتعدى على الصحفيين أمام بوابة النادى، كما سيتم عرض عدد آخر من المتهمين السبت لسؤالهم، ومواجهتهم بالفيديوهات والصور والتعرف عليهم.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تم تعيينهم مؤخرًا بالنادى كأفراد أمن ووجهت لهم تهمة البلطجة والتعدى بالضرى وهتك العرض وسرقة أجهزة المحمول.

 

ومن جهة آخرى ادعى محمد عثمان نقيب محامى القاهرة السابق والموكل من قبل نقابة الصحفيين (المعتدى عليهم) بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت على رئيس نادى الزمالك بصفته واعتباره المسئول عن أعمال وتصرفات تابعيه وهو من أصدر لهم الأوامر بالمنع والاعتداء كما ورد فى الأدلة التى قدمت للنيابة.

 

وأرسلت النيابة العامة فريقا من المساعدات الفنية بصحبة عدد من ضباط قسم العجوزة للتحفظ على كاميرات نادى الزمالك، وتفريغها للاستدلال على أفراد الأمن الذين

اعتدوا على الصحفيين أمام بوابة النادى مساء الثلاثاء 6 نوفمبر، وذلك تنفيذا لقرار رئيس نيابة العجوزة المستشار جمال الجبلاوى.

 

 


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