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حبس صاحب إسطبل خيول بالبساتين بتهمة هتك عرض طفل 8 سنوات

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:00 م
حبس صاحب إسطبل خيول بالبساتين بتهمة هتك عرض طفل 8 سنوات محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس صاحب إسطبل خيول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه باستدراج طفل عمره 8 سنوات، والاعتداء عليه جنسيًا بمنطقة ترب اليهود، دائرة قسم شرطة البساتين.
 
كان مأمور قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا من والد طفل عمره 8 سنوات، يفيد اكتشافه تعرض نجله للاعتداء الجنسى، وهتك عرضه على يد "س.ا" 40 سنة، صاحب إسطبل خيول بمنطقة ترب اليهود.
 
وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.
 
 
 

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