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جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب 70 ألف قرص سولبادين

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:00 م
جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب 70 ألف قرص سولبادين المضبوطات
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة  مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الأدوية البشرية والتى يدخل فى تركيبها مادة الكوداين المخدرة والممنوعة ومستحضرات العناية بالبشرة.
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي بإدارة تفتيش الركاب برئاسة  محمود أبودوح الجلالي مدير إدارة تفتيش الركاب بجمارك سفاجا قام الراكب أ . م . ا  بركن حقيبتين فى أحد جوانب صالة تفتيش الركاب ودخل لتفتيش باقى الشنط وبعد التفتيش عاد ليأخذ الشنطتين مدعيا أنه سبق تفتيشهما لكن يقظة وانتباه رجال الجمارك حالت دون إتمامه لعملية التهريب 
 
وبفتح الشنطتين تبين وجود 70 ألف قرص سولبادين الذى يحتوي على مادة الكوداين ومن فئة الافيونات ويستخدم كمسكن وعلاج للإلتهابات والآلام و60 علبة مستحضر ليسيد للعناية بالشعر. 
 
واشترك فى الضبط لجنة من ناصر فارس مأمور الحركة وعطية عبدالمجيد مشرف الوردية وأحمد جلال ومحمد عامر مأمورى التعريفة بأشرف حمدي صابر مدير إدارة التعريفة وبلغت التعويضات المستحقة 260 ألف و 130 جنيه. 
 
قرر مجدى السيد عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 360 والتحفظ على المضبوطات وتم تحرير المحضر بمعرفة  محمد سعد وشعبان سيد.
 
 
 

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