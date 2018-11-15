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تنفيذ مبادرة يوم العمل التطوعى بمطار القاهرة بنسبة حضور 100%

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:59 م
تنفيذ مبادرة يوم العمل التطوعى بمطار القاهرة بنسبة حضور 100% مطار القاهرة
كتب هاني عثمان - رحاب نبيل
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أعلن أشرف عمر المتحدث الرسمي باسم "مبادرة حب" منسق بمطار القاهرة، من تنفيذ مبادرة يوم العمل التطوعي "مبادرة حب" بنسبه حضور 100%.
 
وشارك في هذه المبادرة على مستوى مبنى الركاب رقم واحد كابتن أشرف زناتى المدير التنفيذى لمبنى الركاب رقم واحد وكابتن سليمان صقر مدير عام صاله 3 وجميع منسقين صاله 3 وهم أشرف عمر، محمد فريد، سيد مسعد، أحمد عبد المقصود، محمد خيرى، يوسف الحسينى، حسن على، مجدى فايز، محمد سميح، هيثم جمال، عبدالجواد أحمد ومنسقين صاله واحد وأثنين واداره الاستعلامات واداره المدير المنوب.
 
وأوضح اشرف عمر منسق عام المبادره والمتحدث الرسمى، أن المبادره لقت قبول وترحيب من كافه العاملين بالمطار، وعلى ضوء ذلك بدأت مجموعة كبيرة من الإدارات الأخرى في تطبيق المبادرة، حيث شارك فيها منسقين صاله رقم 1 و 2 مبنى الركاب رقم واحد، وكذلك إداره الاستعلامات والمدير المنوب.
 
من جانبه أشاد وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري، بالمبادرة والقائمين، كما أرسل المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، خطابات شكر وشهادات تقدير للقائمين على المبادره.
 
 
 
 
 

 


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