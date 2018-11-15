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تفاصيل مصرع متهم وضبط ثلاثة آخرين مرتكبى واقعة مقتل صاحب محل ألبان بسوهاج

الخميس، 15 نوفمبر 2018 05:23 م
تفاصيل مصرع متهم وضبط ثلاثة آخرين مرتكبى واقعة مقتل صاحب محل ألبان بسوهاج جثة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني
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نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف غموض واقعة مقتل أحد الأشخاص في المنشأة بسوهاج ، وضبط ثلاثة من مرتكبى الواقعة ومصرع آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.
 
وجاء ذلك عقب تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض واقعة مقتل كريم. إ.ع صاحب محل ألبان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، توصلت تحريات قطاع الأمن العام إلى قيام "عبد النبى . هـ"، وأشقائه بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه فأودوا بحياته إثر مشادة كلامية بينهم.
 
وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين بمحل إقامتهم بقرية الكرنك بدائرة مركز شرطة أبوتشت، قام شقيق المتهمين ويدعى "هاشم . هـ"  وعاطلين بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات مما أدى إلى هروب المتهمين وإصابة أمينى بحث وخفير نظامى من القوة برش خرطوش بأجزاء متفرقة، إلا أنه تم ضبط العاطلين وآخر لإخفائهم وإيوائهم الهاربين وبحوزتهم 2 بندقية آلية وخزينتين و11طلقة من ذات العيار، 2 قيد حديدى مقصوصين بآلة حادة.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن سوهاج وقنا توصلت جهوده إلى تواجد الأشقاء الأربعة المتهمين والصادر قرار بضبطهم وإحضارهم بشقة بمنطقة الثلاثينى بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.
 
وتم على الفور استهدافهم بمأمورية بالإشتراك مع  قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الجيزة وقنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعار المتهمين بالقوات بادر أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، وعلى الفور بادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، تبين مصرع أحدهم ويدعىي حامد. هـ . ر، إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة وأمكن ضبط الثلاثة أشقاء المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم بندقية آلية .
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .
 
 
 

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