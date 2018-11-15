"تعليم الفيوم" تحصد المركز الأول فى مسابقة المسرح للصم

كتب محمود طه حسين

تحت رعاية الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم محمد عبدالله وكيل المديرية، حصلت إدارة التربية الخاصة (مدرسة الأمل للصم بنين بدمو- ومدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم ) على المركز الأول فى مسابقة للمسرح على مستوى شمال الصعيد والتى أقيمت فى محافظة أسيوط.

كما فازت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين بدمو بالمركز الأول فى مسابقة الكرة الخماسية على مستوى إقليم شمال الصعيد.

كما حصل فريق الكرة الخماسية للتربية الفكرية والدمج على المركز الثالث على مستوى شمال الصعيد وأقيمت البطولة فى أسيوط.

تقدم الدكتور وكيل الوزارة ووكيل المديرية، بالتهنئة للطلاب والطالبات الفائزين ولإدارة التربية الخاصة على الجهد المتميز المبذول فى العمل، وتم تكريم الفائزين.