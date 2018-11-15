تعرف على تشكيل جهاز المشروعات الصغيرة عقب استقلاله عن وزارة الصناعة

أصدر رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى القرار رقم 2370 لسنة 2018 والخاص بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أن يكون جهاز تنمية المشروعات ذات شخصية اعتبارية ويتبع رئاسة الوزراء بدلا من وزارة الصناعة والتجارة.

وفى هذا الإطار ينشر"اليوم السابع" تشكيل جهاز المشروعات بعد هذه التعديلات التى طالت الجهاز:

- يشكل مجلس إدارة الجهاز برئاسة رئيس الحكومة.

- يضم مجلس الإدارة وزير التضامن الاجتماعى.

- الوزير المختص بشئون الاستثمار والتعاون الدولى.

- الوزير المختص بشئون التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

- الوزير المختص بشئون التنمية المحلية.

- الوزير المختص بشئون الصناعة والتجارة.

- الوزير المختص بشئون الرياضة والشباب.

- نائب محافظ البنك المركزى

- أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المتصلة بالجهاز يختارهم رئيس الوزراء.

ووفق قرار رئيس الحكومة، يكون الرئيس التنفيذى للجهاز عضوا ومقررا وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة 4 سنوات تقبل التجديد ويحل أقدم الوزراء من أعهضاء مجلس الإدارة محل رئيس المجلس حال غيابة أو وجود مانع لديه ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من ممثلى الوزارات والجهات المعنية فى المجالات المتعلقة بنشاط الجهاز دون أن يكون له حق التصويت، ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذى ببعض اختصاصاته.