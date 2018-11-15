video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على تحويلات المرورية بسبب إصلاحات محور المشير وكوبرى الجلاء

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:27 م
تعرف على تحويلات المرورية بسبب إصلاحات محور المشير وكوبرى الجلاء تحويلات مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة،  تحويلات مرورية بسبب غلق كوبرى الجلاء ﻹجراء أعمال إصلاح فواصل لمدة 3 أيام و ستكون على فترات محددة،  بعدما تقدم مكتب صبور للاستشارات الهندسية بطلب للحصول على تصريح لإصلاح الفواصل الإسفلتية لكوبرى الجلاء،  وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة سير اﻹصلاحات.

كما تقرر إغلاق جزئى لكوبرى المشير طنطاوى لمدة شهرين بسبب إصلاحات وأعمال تطوير، بالتنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين لغلق كوبرى المشير أمام حركة المرور للقادم من محور الشهيد اتجاه N A، على أن يتم استكمال السير طوليا بمحور الشهيد فيمينا مطلع كوبرى المشير الغربى المستحدث اتجاه محور N A والقاهرة الجديدة وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال.

وسيتم إجراء تحويلات بتغير حركة باتجاه سير السيارات أعلى كوبرى المشير ليكون اتجاه سير المركبات من محور N A إلى محور الشهيد، للقضاء على أى تكدس مرورى بسسبب الإغلاق الجزئى لمحور المشير، كما تم عمل تحويلات مرورية، للقضاء على الكثافة المرورية بسبب غلق كوبرى الجلاء،  للقادم من ميدان التحرير اتجاه ميدان الجزيرة لا يسمح له بالانحراف يسارا تجاه شارع التحريراتجاه شارع الجلاء ويتم التحويل اتجاه شارع سرايا الجزيرة.

وسيتجه القادم من شارع مستشفى المعلمين،  لا يسمح له بالانحراف يمينا اتجاه كوبرى الجلاء،  ويتم الاستكمال اتجاه شارع سرايا الجزيرة أو كوبرى قصر النيل،  وسوف تقوم الادارة العامة لمرور القاهرة،  بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بعد التنسيق،  مع وكيل قطاع مرور الغرب لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة،  وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

وستقوم إدارة المرور،  بعملية غلق كلى للكوبرى بداية من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا ليوم الجمعة،  وغلق جزئى للكوبرى من 6 صباحا حتى 12:00 ليلا يوم الجمعة الموافق 16‏/11‏/2018 م،  كما سيكون هناك عملية إغلاق كلى للكوبرى من الساعة 1 صباحا حتى 6 صباحا يوم السبت و غلق جزئى للكوبرى من الساعة 6 صباحا وحتى 12 ليلا يوم السبت،  و غلق كلى من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5 صباحا يوم الاحد الموافق 18‏/11‏/2018م وسط انتشار الخدمات بمحيط اﻷعمال.

‏وستكون الأعمال بالنسبة للغلق الجزئى لكوبرى الجلاء،  على مرحلتين كل مرحلة ‫نصف الاتجاه عن طريق غلق حاره مرورية من كل اتجاه،  مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبري، 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور: تحويلات مرورية بكورنيش المعادى لإنشاء كوبرى مشاه

تحويلات مرورية بمحيط إغلاق شارعى الجيزة والطحاوية.. تعرف عليها

التحويلات المرورية

كوبرى الجلاء

اغلاق طرق

اخبار المرور

اخبار الحوادث




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة