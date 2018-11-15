تعرف على استعدادات "الرى" لمواجهة السيول والأمطار × 10 معلومات

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ بين قطاعات وأجهزة الوزارة المعنية بالتعامل مع موسم السيول، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بغرف فرعية فى المحافظات المؤهلة لسقوط الأمطار والسيول بها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واتخاذ العديد من الإجراءات لمنع حدوث كوارث فى المناطق الساخنة.

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن استعدادات وزارة الرى لموسم الأمطار والسيول:

1- إنشاء 95 سدًا و18 بحيرة و440 خزانًا أرضيًا منهم 340 فى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

2- الخزانات الأرضية تتراوح سعتها من 5 مترات إلى 500 متر.

3- الخزانات يستخدمها الأهالى على مدار العام فى الشرب والزراعة.

4- معهد الموارد المائية لديه أطلس لجميع مخرات السيول فى كافة أنحاء الجمهورية.

5- أى مخر سيل معروف مكانه وحجمه وكمية المياه التى تسقط عليه.

6- مياه السيول تشحن الخزان الجوفى فى المناطق التى لا يوجد فيها مياه نيلية.

7- هناك أودية نشطة لا يكفيها منشأ حماية واحد وتحتاج من 5 أو 6 منشآت.

8- وادى وتير بجنوب سيناء يوجد فيه ما لا يقل عن 20 سدًا لأنه نشط وكمية المياه التى تسقط عليه كبيرة جدًا.

9- السدود التى يجرى إنشاؤها لأعمال الحماية تخضع للدراسات العلمية.

10- المناطق المعرضة للسيول هى البحر الأحمر وجنوب سيناء والساحل الشمالى وبعض مدن الصعيد مثل أسيوط وقنا وسوهاج.