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تعرف على أهم 10 أرقام فى تقرير البطالة والقوى العاملة للربع الثالث من 2018

الخميس، 15 نوفمبر 2018 11:51 ص
تعرف على أهم 10 أرقام فى تقرير البطالة والقوى العاملة للربع الثالث من 2018 اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء
كتبت- هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة "معدل البطالة وأعداد المتعطلين والمشتغلين" للربع الثالث من العام الجارى، والذى يشير للفترة من "يوليو – سبتمبر" 2018، إذ ينم "الربع" عن فترة 3 أشهر من العام، ووفقاً لتلك النتائج، والتى أظهرت أن معدل البطالة سجل 10% خلال الفترة المذكورة، يرصد "اليوم السابع" أهم 10 أرقام حول البطالة وحجم قوة العمل للربع الثالث من 2018.
 
1- 10% معدل البطالة خلال الربع الثالث لعام 2018.
 
2- 29.215 مليون فرد، هو حجم قوة العمل، والذى يشمل أعداد "المشتغلين والمتعطلين".
 
3- 2.920 مليون متعطل، بزيادة 45 ألف عاطل عن الربع الثانى لعام 2018.
 
4- 26.295 مليون مشتغل، بزيادة 706 ألف مشتغل عن الربع الثانى.
 
5- 6.8% معدل البطالة بين الذكور من إجمالى عددهم بقوة العمل.
 
6- 22.8% معدل البطالة بين الإناث من إجمالى عددهن بقوة العمل.
 
7- 51.8% من المتعطلين يحملون مؤهلات جامعية وما فوقها.
 
8- 12.5% نسبة العاطلين فى الحضر "المدن".
 
9- 8.1% نسبة العاطلين فى الريف.
 
10- نشاط التشييد والبناء الأكثر جذبا للمشتغلين الجدد بـ 455 ألف مشتغل زيادة عن الربع الثانى من 2018.

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