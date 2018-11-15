تعرف على أهم 10 أرقام فى تقرير البطالة والقوى العاملة للربع الثالث من 2018

كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة "معدل البطالة وأعداد المتعطلين والمشتغلين" للربع الثالث من العام الجارى، والذى يشير للفترة من "يوليو – سبتمبر" 2018، إذ ينم "الربع" عن فترة 3 أشهر من العام، ووفقاً لتلك النتائج، والتى أظهرت أن معدل البطالة سجل 10% خلال الفترة المذكورة، يرصد "اليوم السابع" أهم 10 أرقام حول البطالة وحجم قوة العمل للربع الثالث من 2018.

1- 10% معدل البطالة خلال الربع الثالث لعام 2018.

2- 29.215 مليون فرد، هو حجم قوة العمل، والذى يشمل أعداد "المشتغلين والمتعطلين".

3- 2.920 مليون متعطل، بزيادة 45 ألف عاطل عن الربع الثانى لعام 2018.

4- 26.295 مليون مشتغل، بزيادة 706 ألف مشتغل عن الربع الثانى.

5- 6.8% معدل البطالة بين الذكور من إجمالى عددهم بقوة العمل.

6- 22.8% معدل البطالة بين الإناث من إجمالى عددهن بقوة العمل.

7- 51.8% من المتعطلين يحملون مؤهلات جامعية وما فوقها.

8- 12.5% نسبة العاطلين فى الحضر "المدن".

9- 8.1% نسبة العاطلين فى الريف.

10- نشاط التشييد والبناء الأكثر جذبا للمشتغلين الجدد بـ 455 ألف مشتغل زيادة عن الربع الثانى من 2018.